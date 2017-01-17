В Мордовии задержали 53-летнего наркомана

Полиция Мордовии задержала 53-летнего жителя села Старые Пичингуши, подозреваемого в хранении наркотических веществ.

При личном досмотре подозреваемого был найден и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Проведенным экспертно-криминалистическим исследованием определено, что указанное вещество является наркотическим средством "марихуана", массой 28 гр.

По словам мужчины, коноплю он нарвал прошлым летом в заброшенном поле для личного использования.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

На данный момент полицейские проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия