Саранские кадеты поедут на "Казачью заставу" в Петербург

Кадеты казачьих классов школы №30 Саранска примут участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе "Казачья застава". Мероприятие пройдет с 5 по 8 мая в Санкт – Петербурге.

Для участия в фестивале организаторы приглашают детские и юношеские творческие коллективы. В этом году в Петербурге соберется более 200 участников из 7 регионов России.

Представители Саранска уже имеют опыт участия и побед в конкурсах казачьих традиций и культуры. Так, в 2015 году ученики казачьих классов из Мордовии завоевали сразу 7 медалей в конкурсе "Казачий сполох".

Отметим, что на сегодняшний день в казачьих классах школы № 30 учатся 740 детей, которые проходят строевую и стрелковую подготовку, учат правила этикета, обучаются ездить на лошади и танцевать.

Источник: izvmor.ru