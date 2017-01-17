В Саранске в этом году появятся новые цветники и клумбы

Городское хозяйство Саранска уже планирует, как будет украшать город с наступлением первых теплых дней. В этом году в столице Мордовии планируют высадить намного больше цветов, чем в прошлые годы. В первую очередь, акцент сделают на дорожные кольца, висячие клумбы и даже цветники во дворах многоэтажек.

"При всем многообразии высаженных растений затраты на них должны быть минимальными", - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев.

В настоящий момент в теплицах уже "живет" рассада цветов, которые летом будут украшать город и радовать его жителей и гостей.

Как сообщалось ранее, в Саранске готовятся к крещенским купаниям. К настоящему моменту коммунальщики города оборудовали уже 9 купелей, в которых можно будет безопасно купаться.