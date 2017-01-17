В Мордовии весной высадят 65 тысяч тонн семян

Едва успел начаться 2017 год, а в Мордовии уже вовсю готовятся к весеннему севу. Особое внимание уделяется доведению до высоких кондиций посевного материала.

В этом году на территории региона планируют высадить в общей сложности 65 тысяч тонн семян. Эта цифра полностью покрывает потребность в них. В настоящее время проведена проверка 47 тысяч тонн семян, при этом доля яровых зерновых и зернобобовых культур, доля кондиционного посевного материала составила почти 90%.

Лучшие показатели по подготовке семенного материала зерновых и зернобобовых культур демонстрируются в Атяшевском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Ромодановском, Торбеевском, Чамзинском, Дубенском и Старошайговском районах.

Источник: izvmor.ru