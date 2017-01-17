Автобус протаранил "шестерку" под Саранском: есть пострадавший

Накануне, 16 января, неподалеку от Саранска произошло столкновение пассажирского автобуса и отечественного ВАЗа 6-й модели. По словам очевидцев, ДТП случилось на Лямбирском шоссе в районе автозаправки.
От удара "шестерку" почти полностью смяло. Согласно предварительным данным, в аварии пострадал водитель легковушки.
Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Ульянова, где водитель "Газели" совершил наезд на 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушке понадобилась помощь медиков.
Источник: izvmor.ru