В Мордовии водитель "Рено" протаранил мусоровоз и попал в больницу

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием мусоровоза и иномарки. Инцидент случился на 44 километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск.

Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, водитель на "Рено Симбол" врезался в грузовик "ЗИЛ". У легкового автомобиля после столкновения сильно повреждена передняя часть. Водитель "Рено" с различными травмами был доставлен в больницу.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Ульянова, где водитель "Газели" совершил наезд на 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушке понадобилась помощь медиков.

Источник: gibdd.ru/13