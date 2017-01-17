В "криминальных" домах Саранска появятся пункты полиции

Мэр Саранска Петр Тултаев держит на особом контроле "проблемные" районы города. Градоначальник отдал распоряжение разместить в жилых домах по ул. Веселовского, Солнечной, Т. Бибиной и некоторых других опорные пункты полиции. С такой просьбой обратились жители домов, подчеркнув, что криминогенная ситуация на этих улицах не совсем благополучная.

Некоторые пункты на данный момент уже отремонтированы, однако в них отсутствует мебель. Тултаев также отдал указ найти возможность по укомплектованию участков всем необходимым. Кроме того, были установлены жесткие сроки реализации указа мэра.

Как сообщалось ранее, на данный момент в столице Мордовии на карантин не закрыта ни одна школа.

Источник: adm-saransk.ru