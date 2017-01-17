Жительница Мордовии, ожидавшая 50 тысяч за квартиру, сама заплатила аферисту 12 тысяч

Еще одна афера совершена при помощи сайта "Авито". Жертвой на этот раз стала 53-летняя жительница Мордовии.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, женщина оставила на сайте объявление о продаже жилья. Буквально через сутки ей позвонил мужчина, заявивший, что готов купить недвижимость. В качестве предоплаты он предложил перечислить на банковскую карту владелицы 50 тысяч рублей. При этом потенциальный покупатель попросил гражданку перевести на его номер мобильного телефона 12 тысяч рублей, заявив, что только при таком условии он сможет выполнить предоплату.

Не заподозрив подвоха, пострадавшая выполнила просьбу афериста. После этого номер "покупателя" оказался заблокирован.

Источник: 13.мвд.рф