Села Кадошкинского района в этом году будут соединять дорогами

В Мордовии в 2017 году продолжат строить дороги между селами. В частности, планируется продолжить строительство дороги от Пушкино до Нагаево в Кадошкинском районе. Кроме того, идет речь о прокладке асфальтированного пути от Нагаева до села Шувары Старошайговского района.

В самом Кадошкине готова заявка на строительство дороги по улице Блинкова, тротуаров по улицам Октябрьская и Пушкина – от железнодорожного переезда до средней школы. Также ждет своей очереди создание низководного моста в селе Большая Поляна через реку Исса.

Как сообщалось в декабре, жители Ковылкино пожаловались на плохое качество местных дорог. По их словам, работы по так называемому ямочному ремонту на улицах Королева, Советская, Комсомольская, Горького и иных выполнены неудовлетворительно, дороги стали хуже.

Источник: izvmor.ru