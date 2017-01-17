Добровольные дружинники выйдут на улицы Саранска в апреле

Власти Саранска во главе с мэром Петром Тултаевым хотят расширить состав добровольных народных дружин. Такое заявление прозвучало на совещании в администрации города.

По мнению Тултаева, активисты помогут обеспечить порядок в городе. Отметим, что все кандидаты пройдут тщательный отбор, прежде чем выходить на улицы города. Особое внимание будет уделено их физической подготовке и психологической устойчивости.

Добровольцы вместе с сотрудниками полиции будут дежурить на улицах всех районов Саранска. Рейды начнутся в апреле этого года.

Как сообщалось ранее, Петр Тултаев держит на особом контроле "проблемные" районы города. Градоначальник отдал распоряжение разместить в жилых домах по ул. Веселовского, Солнечной, Т. Бибиной и некоторых других опорные пункты полиции.

Источник: adm-saransk.ru