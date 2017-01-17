Школьники Саранска от души повеселились на "Зимнем разгуляе"

В Саранске для воспитанников Центра детского творчества №2 был организован "Зимний разгуляй". Его устроили педагоги центра, расположенного на улице Ульянова.

Мероприятие прошло в традиционном русском стиле. В воскресный день дети и их наставники вместе вышли на свежий воздух и повеселились от души. Этому способствовали традиционные русские забавы: "Тарантайка", "Катание на санках", "Перетягивание каната", "Снежный тоннель", "Клубочек".

Завершилась необычная зимняя прогулка чаепитием, которое опять же прошло на свежем воздухе.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Саранске на карантин по гриппу не закрыта ни одна школа. Процент заболевших гриппом и простудой среди школьников на сегодня минимален – 5,7%.

Источник: izvmor.ru