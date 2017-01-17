В Мордовии за 2016 год создано 800 новых рабочих мест

Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что в 2016 году на промышленных предприятиях региона было создано 800 новых рабочих мест. Таким образом, в республике с успехом реализуются майские указы президента страны Владимира Путина.

По итогам года рост промышленного производства в сопоставимых ценах составил 7%. Объем инвестиций равняется 55 миллиардов рублей, что выше уровня 2015 года.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ведется расследование дела по факту невыплаты зарплаты работникам хлебокомбината в Саранске. В течение двух месяцев некие лица из числа руководителей предприятия умышленно не выплачивали людям деньги, хотя имели для этого все возможности.

Источник: izvmor.ru