В 2016 году в Мордовии добились роста зарплаты на 7%

Средняя зарплата в Мордовии в 2016 году выросла на 7%. Об этом заявил глава региона Владимир Волков.

По его словам, в Мордовии удалось решить поставленные задачи и добиться того, чтобы рост зарплаты обогнал инфляцию. Ее уровень в минувшем году составил 5,5%.

Серьезные задачи поставлены перед властями республики и на 2017 год. В первую очередь, необходимо добиться роста зарплаты на 8%. Кроме того, она вновь должна обогнать инфляцию, подчеркивает Волков. По предварительным подсчетам, инфляция в этом году должна не подняться выше 4,5%.

Стоит добавить, что инфляция в Мордовии находится на одном из самых низких уровней по РФ.