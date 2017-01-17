Сельхозпредприятия Мордовии повышают молочную продуктивность через улучшение племенной работы

В животноводстве Мордовии в 2017 году будет применено новшество - комплексная оценка племенных и продуктивных качеств животных с целью повышения генетического потенциала скота. Работа в данном направлении активно идет уже сейчас.

Сообщается, что по каждому животному будет сделана оценка на основе данных электронного зоотехнического учета с использованием региональной информационно–аналитической системы. В настоящее время молочная продуктивность коров в сельхозпредприятиях, в которых большинство молочного стада составляют племенные коровы, достигла более 7600 кг. Это на треть выше среднего показателя по республике.

В общей сложности в государственный племенной регистр РФ записано 36 сельхозпредприятий РМ.

Источник: izvmor.ru