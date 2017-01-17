40% жителей Мордовии покупают продукты на ярмарках

Продуктовые ярмарки, которые регулярно проводятся в Мордовии, привлекают внимание большого количества жителей региона. По статистике, около 40% граждан покупают продукты именно на ярмарках.

Продукция, представляемая на ярмарках, всегда продается по сниженным ценам – зачастую стоимость товаров на ярмарках на 20% ниже магазинных цен. Кроме того, продукцию привозят местные производители, гарантируя качество и экологическую чистоту. В 2016 году впервые в Мордовии предприятиями перерабатывающей отрасли произведено продукции на 65 млрд рублей.

Во многом благодаря ярмаркам в Мордовии нет продуктовой инфляции.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что в 2016 году региону удалось решить поставленные задачи и добиться того, чтобы рост зарплаты обогнал инфляцию.