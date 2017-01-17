Мордовские спортсменки остались без медалей на чемпионате РФ по синхронному катанию на коньках

В Йошкар-Оле в минувшие выходные прошел чемпионат России по синхронному катанию на коньках. По итогам турнира команда из Мордовии заняла четвертое место.

Как сообщили в республиканском минспорта, участниками соревнований стали около 700 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тольятти, Оренбурга, Архангельска, Омска, Нижнего Новгорода, Челябинска и других городов. Мордовские спортсменки вели борьбу за награды в состязаниях по Ӏ спортивному разряду, где выступали 18 команд. Представительницы региона-13 в итоге оставили позади себя 14 коллективов.

Как сообщалось ранее, в начале января 2017 года юные хоккеисты Саранска приняли участие в турнире "Кубок мэра". Мероприятие собрало школьников трех возрастных групп: 2007-2006 годов рождения, 2005-2004 г.р., 2003-2002 г.р.

Источник: mordovia-sport.ru