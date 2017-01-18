Житель Саранска сгорел заживо в своем доме

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на ул. Гоголя. Прибывшие на место вызова огнеборцы справились с пожаром, однако при разборе завалов было обнаружено тело хозяина жилого дома.

На данный момент эксперты устанавливают причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в Ромоданово произошел пожар на ул. Осенняя, где загорелась баня. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, сооружение горело открытым пламенем. Пожарным не удалось спасти баню.

Также ранее сообщалось о пожаре в Зубовой Поляне, где сгорел жилой дом. К счастью обошлось без жертв.

Источник: izvmor.ru