В Саранск на "Лыжню России - 2017" приедут 5 тысяч человек

На базе Лыжно-биатлонного комплекса 12 февраля возьмет старт XXXV открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017". Участие в ней примут около 5 тысяч человек – это профессионалы лыжного спорта, ветераны, видные политические и государственные деятели. Приедут на соревнования в Саранск и гости из других регионов. "Лыжня России - 2017" также пройдет в районах Мордовии.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача к соревнованиям и подавшие заявку до 17:00 11 февраля.

Как сообщалось ранее, в рамках Декады спорта и здоровья, которая продолжается в Мордовии, в Саранске состоялся зимний велопоход. Участие в нем приняли воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту.

Источник: mordovia-sport.ru