В Мордовии пытаются опознать мужчину, останки которого нашли более 7 лет назад

Полиция Мордовии пытается установить личность мужчины, останки тела которого были найдены 27 октября 2009 года возле водоема в селе Берсеневка. Специалистам удалось восстановить примерный портрет мужчины по черепу.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при жизни мужчина был худощавого телосложения, ростом 165 - 170 см, волосы прямые, короткие с проседью. Биологический возраст - 50-65 лет.

Особые приметы: на нижней челюсти справа 1,2,3 зубы выполнены в виде мостовидного протеза из металла желтого цвета. Был одет: темно-синяя рубашка с коротким рукавом; синяя футболка с вставкой белого цвета на груди; спортивное трико зеленого цвета с белыми вставками по бокам.

Полицейские обращаются к жителям республики с просьбой помочь в установлении личности жертвы. "Если вы обладаете какой-либо информацией, позвоните по тел: 89876926364, 38-59-56 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф