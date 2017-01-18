В ночь на 19 января над Мордовией пролетит самый яркий астероид года

В ночь с 18 на 19 января жители Мордовии смогут наблюдать уникальное явление - астероид Веста. Он станет самым ярким в этом году.

Астероид Веста – единственный, который можно увидеть с Земли невооруженным глазом при условии ясной погоды. Веста является вторым по массивности телом в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида Паллада. И предстоящей ночью он окажется на расстоянии около 229 млн км от нашей планеты. Если ночь будет ясной, то блеск небесного тела сможет увидеть любой желающий.

Как сообщалось ранее, ко дню Крещения Господнего, которое традиционно празднуется 19 января, в Октябрьском районе Саранска будут оборудованы 6 купелей.

Источник: izvmor.ru