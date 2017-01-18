В Мордовии задержали похитителя трактора

В МВД Мордовии поступило сообщение об угоне трактора с территории агрофирмы в поселке Б. Березники.

Для задержания угонщика представители полиции ввели план "Перехват". Через несколько минут правоохранители отыскали технику брошенной на одной из улиц поселка. Подозреваемый, 31-летний местный житель, находился вблизи с трактором. Он был задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Со слов подозреваемого, в тот момент, когда он проезжал мимо указанной агрофирмы, его автомобиль заглох. Доехать до дома он решил на тракторе, который увидел на территории сельхозпредприятия. Стражам порядка мужчина пояснил, что в дальнейшем предполагал вернуть технику обратно.

Угнанный трактор возвращен владельцу предприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия