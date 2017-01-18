Футболисты "Мордовии" еще не вернулись в Саранск и ожидают выплаты долгов

Футболисты "Мордовии" по-прежнему не вышли из отпуска, так как до сих пор не начали получать задолженности по зарплатам. В минувшую среду, 11 января, пресс-атташе ФК "Мордовия" Виталий Лаптев заявил, что руководство клуба начнет погашать долги в ближайшие дни. Однако спустя неделю "воз и ныне там". Соответственно, футболисты не спешат возвращаться в Саранск, а дата проведения первого сбора команды остается неизвестной.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, футболисты "Мордовии" были намерены пойти на крайние меры и обратиться к президенту России Владимиру Путину по поводу задолженностей по зарплатам. К такому шагу склонялись 22 игрока.