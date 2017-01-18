Бобер: после публикации письма футболистов к Мутко и Волкову "Мордовия" ничего не предприняла

Бывший полузащитник "Мордовии" Антон Бобер в очередной раз сообщил, что саранский клуб не спешит погашать перед ним долги по зарплате. Бобер стал одним из тех футболистов, которые подписали письмо к президенту РФС Виталию Мутко и главе РМ Владимиру Волкову в связи с долгами клуба. В письме сказано, что с марта 2016 года и до конца сезона целый ряд игроков не получал ни заработную плату, ни премии.

"Со мной никто не связывался. Насколько мне известно, после публикации этого письма ничего конкретного не предпринималось. На данный момент не было никаких выплат и даже обещаний, что они будут. Через футбольные суды они все признают, клуб получает штрафы за каждый долг, но фактически ничего не происходит.

Проблемы с зарплатой начались в апреле прошлого года. Тем, кто ушел из команды, с того момента ничего не выплатили. Когда мы не вышли на пару тренировок, губернатор республики Мордовия лично пообещал, что до 15 июня будут произведены все выплаты. Мы доиграли сезон, ждали, но до сих пор ничего не получили. После этого многие подали заявление в КДК. Сейчас вообще нет какой-либо определенности", - приводит слова полузащитника "Чемпионат".

Источник: championat.com