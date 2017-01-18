Владимир Волков: На последнее место в ФНЛ "Мордовия" наиграет и со своими воспитанниками

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о ситуации в одноименном футбольном клубе. Ранее стало известно, что игроки саранского клуба до сих пор не вышли из отпуска, поскольку все еще не получили даже части задолженности по зарплатам и премиям. По словам Волкова, в ближайшее время клуб изменит стратегию развития.

"Я немного забросил команду, поскольку внимание было обращено на выборы, были и другие факторы. Здесь больше объективных причин, чем субъективных. Будем ориентироваться на своих тренеров. У нас есть хорошие специалисты, но у них нет соответствующих документов — это мы все сделаем. Может быть, наши тренеры и не достигали таких высот, но с ними будут больше задействованы собственные воспитанники.

У нас есть в школе хорошие ребята. Сколько раз я об этом просил. Зачем мы покупаем таких дорогих футболистов? Пусть наши играют. Уж на последнее место мы и с ними наиграем. Да не то что на последнее, на 15-е, чтобы остаться в лиге. И важно, чтобы наши воспитанники тоже были востребованы. Мы вообще больше внимания будем обращать на детский футбол, для того чтобы формировать свои команды", - сказал Волков.

Источник: championat.com