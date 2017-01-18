Во время ЧМ-2018 в Саранске нельзя будет купить алкоголь в стеклянной таре и оружие

Во время Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018 во всех городах России, принимающих матчи, будут ужесточены меры безопасности. Коснутся запреты и Саранска.

Как стало известно, будет запрещена продажа всех видов оружия, а также введен запрет на алкоголь в стеклянной таре. Кроме того, граждане РФ, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, за исключением гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, турбаз, больниц, не являющихся их местом жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться с заявлением и представить необходимые документы в органы МВД для регистрации.

Также будут введены определенные ограничения для транспортных средств на въезд в города, где будут проходить соревнования, сказано в проекте указа президента РФ.

Источник: interfax.ru