Конкурс "Лучший урок письма - 2017" начался в Мордовии

Всероссийский конкурс "Лучший урок письма - 2017" стартовал в Мордовии. В этом году в конкурсе объявлено 11 номинаций, среди которых: "Есть такая профессия – Родину защищать…", "Рецепты счастливой семьи", "Поколение неравнодушных: горячее сердце", "Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи", "Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…" и прочие.

Кроме того, Почтой России совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках конкурса объявлена тема "Что я делаю, чтобы сохранить природу России" (в рамках Года экологии в стране). Еще одна номинация под названием "У меня дома живет амурский тигр" также будет посвящена охране природы. Учителям традиционно предназначена номинация "Лучшая методическая разработка проведения урока письма".

Источник: izvmor.ru