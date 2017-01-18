В Мордовии с 19 января можно будет услышать "Афганское эхо"

В Мордовии в четверг, 19 января, возьмет старт ежегодный республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Афганское эхо". Как сложилось исторически, в первый месяц зимы пройдут зональные отборочные концерты. Так, 19 января в Ельниках наряду с хозяевами выступят исполнители из Атюрьевского, Зубово-Полянского, Краснослободского, Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского и Старошайговского районов.

На следующий день, 20 января, в борьбу в Ковылкино вступят авторы и исполнители Инсарского, Кадошкинского, Кочкуровского, Лямбирского и Рузаевского районов. А 25 января в Дубенках выступят артисты из Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, Ичалковского, Ромодановского и Чамзинского районов. В Саранске отбор пройдет 27 января.

Заключительный гала-концерт финалистов фестиваля пройдет на сцене Республиканского Дворца культуры 15 февраля.

Источник: izvmor.ru