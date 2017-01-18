Жительница Саранска "подарила" мошеннику, который прикинулся ее сыном, 6,5 тысяч рублей

Жительница Саранска обратилась в полицию, сообщив, что стала жертвой телефонного афериста. По словам 69-летней пенсионерки, она "подарила" мошеннику 6,5 тысяч рублей.

На телефон женщины поступил звонок с неизвестного номера. Аферист выдал себя за сына пенсионерки и сообщил о возникших у него проблемах, для решения которых ему понадобилась вышеуказанная сумма. Деньги мужчина попросил перевести на номер мобильного.

Не заподозрив подвоха, мать отправилась к банкомату и перевела "сыну" нужную сумму. Лишь после этого она позвонила сыну и выяснила, что никаких проблем у него нет и не было.

По данному факту проводится проверка, сообщили в МВД по РМ.

Источник: 13.мвд.рф