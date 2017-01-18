Жители Саранска отдали мошеннику 130 тысяч рублей

Полиция Мордовии проводит проверку по двум фактам мошенничества, совершенным в отношении пожилых жителей Мордовии.

Со слов пострадавших, незнакомые позвонили им на телефоны и заявили о том, что каждому пенсионеру в нынешнем году полагается возмещение по ранее сделанным вкладам. Для того чтобы получить положенные выплаты, преступники попросили пострадавших подойти к ближайшему банкомату и осуществить ряд определенных действий со своими банковскими картами. Сами того не осознавая, пенсионеры своими действиями подключили услугу "Мобильный банк", привязав лицевые счета к неизвестным мобильным номерам.

Вследствие этого неизвестным обманным путем удалось похитить с банковских карт заявителей 130 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия