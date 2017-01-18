Всероссийская предметная олимпиада в Мордовии продолжилась решением задач по физике

В Мордовии продолжается Всероссийская предметная олимпиада школьников. 17 января все желающие решали задачи по физике.

Попробовать свои силы в этой науке собралось большое количество учащихся, так что их пришлось поделить на две группы. Ученики 7-8 классов собрались в здании Республиканского лицея для одаренных детей, а школьников 9-11 классов встречали в Институте физики и химии МГУ им. Н.П. Огарева. В общей сложности испытать свои силы в физике собрались 174 ученика.

Олимпиада по физике традиционно проходит в два этапа. 17 января — теоретический тур. Сегодня, 18 января – день для "разбора полетов" и подачи апелляций. 19 января — экспериментальный тур, где будут решать практические задачи. Во второй тур пройдут только участники, набравшие высокие баллы по итогам первого дня.

Всего в республиканской олимпиаде по 21 предмету, которая продлится до 22 февраля, примут участие более 3 тысяч школьников региона-13.

Источник: izvmor.ru