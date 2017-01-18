Житель Саранска и его приятель изнасиловали собутыльника в Татарстане

В городе Елабуге (Республика Татарстан) идет расследование уголовного дела, одним из обвиняемых по которому проходит уроженец Саранска. 31-летний Сергей К. и его приятель из Набережных Челнов, 33-летний Алексей Б., изнасиловали своего 36-летнего собутыльника после посиделок с алкоголем.

Как сообщает ProKazan.ru, расследованием этого необычного инцидента занимается Следком по РТ. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело. Оба нападавших находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала 53-летнего жителя села Старые Пичингуши, подозреваемого в хранении наркотических веществ.

При личном досмотре подозреваемого был найден и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Источник: ProKazan.ru