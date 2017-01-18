Житель Мордовии ответит за кражу металлических частей водонапорной башни

Полиция Мордовии раскрыла кражу металлических частей нефункционирующей водонапорной башни в селе Старое Синдрово.

Правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастен 28-летний ранее судимый местный житель.

Согласно предварительным сведениям, мужчина разобрал конструкцию и сдал детали общей массой около одной тонны в пункт приема металлолома.

Собственную вину правонарушитель не отрицает.

Согласно данному прецеденту ведется проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия