Житель Мордовии ответит за кражу металлических частей водонапорной башни

Полиция Мордовии раскрыла кражу металлических частей нефункционирующей водонапорной башни в селе Старое Синдрово.
Правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастен 28-летний ранее судимый местный житель.
Согласно предварительным сведениям, мужчина разобрал конструкцию и сдал детали общей массой около одной тонны в пункт приема металлолома.
Собственную вину правонарушитель не отрицает.
Согласно данному прецеденту ведется проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия