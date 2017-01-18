На Гран-при "Иван Поддубный" в Москву приедут 15 борцов из Мордовии

Спортсмены из Мордовии примут участие в традиционном международном турнире по борьбе - Гран-при "Иван Поддубный". Соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 января и станут ключевым этапом отбора в сборную России на Кубок мира и чемпионат Европы.

В общей сложности от Мордовии на турнир приедут 15 борцов. В их числе Евгений Салеев, Артем Сурков, Жамболат Локьяев и другие. Впрочем, кто-то из них, по словам директора СШОР РМ по борьбе Геннадия Атмакина, не примет участия в соревнованиях, так как недавно переболели гриппом и не смогли достойно подготовиться к турниру.

Как сообщалось ранее, в обновленный рейтинг международной спортивной организации "Объединенный мир борьбы" вошли 4 представителя Мордовии.

Источник: izvmor.ru