18-летний призывник из Мордовии покончил с собой в Амурской области

Призывник из Мордовии покончил с собой в Амурской области. Как сообщает ИА "Порт Амур", трагедия случилась еще 15 января в городе Белогорске.

Предположительно, молодой человек был призван на службу из села Старое Синдрово Краснослободского района в воинскую часть №53790. Согласно другой версии, юноше могли помочь уйти из жизни. По словам сестры погибшего, еще по пути до Амурской области в поезде новобранцев били.

"По прибытии в часть он звонил нам, говорил, что все хорошо. Он принял присягу. 15 января позвонили маме и сказали, что он сбежал, и третий день его не могут найти. Когда я перезвонила в часть, мне сказали, что он повесился", - рассказала сестра.

По факту трагедии проводится проверка. Установлено, что на теле 18-летнего юноши не было следов насилия. Предварительная версия следствия - юноша совершил суицид на почве тяжелой обстановки в семье, которая развилась после смерти отца.

Источник: portamur.ru