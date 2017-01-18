Сотрудникам ГИБДД Саранска приходится передвигать машины нарушителей, паркующихся не по правилам

Сотрудники Госавтоинспекции республики вновь призывают всех автолюбителей парковать свои транспортные средства правильно. Однако многие граждане не реагируют на такие призывы. Это подтвердилось в дни рейда, когда городские чиновники фиксировали нарушения вместе с полицией.

Всего за одни сутки было перемещено с места на месте 30 машин, которые мешали работе коммунальщиков. Недобросовестным владельцам позже пришлось не только искать свои авто в новых местах, но платить штраф от 1000 до 5000 рублей.

Напомним, автовладельцам Саранска предлагают парковать машины по ночам в соответствии с календарными числами: по четным датам – на той стороне улицы, где ведется четная нумерация зданий, по нечетным – нечетная.

Источник: gibdd.ru/r/13