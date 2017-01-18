Мордовские пловцы взяли 4 медали на турнире в Чувашии

В городе Алатырь (Чувашская Республика) прошел турнир по плаванию памяти Владимира Петрова. Мордовские спортсмены завоевали на нем четыре медали.

Как сообщили в республиканском минспорта, участниками соревнований стали более 100 спортсменов разных городов РФ. Состязания проводились по программе двоеборья: каждый пловец преодолевал 50 м своим стилем, а также обязательную дистанцию – 100 м комплексом.

В итоге медали в копилку Мордовии принесли Дарья Цебулаева, Екатерина Егоркина и Александра Пулова (серебро), а также Илья Брежнев (бронза).

Как сообщалось ранее, спортсмены из Мордовии примут участие в традиционном международном турнире по борьбе - Гран-при "Иван Поддубный". Соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 января и станут ключевым этапом отбора в сборную России на Кубок мира и чемпионат Европы.

Источник: mordovia-sport.ru