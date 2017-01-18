Уроженец Саранска, нанесший смертельные побои, скрывается от полиции

В Мордовии полиция ищет Михаила Амерханова, 1975 г.р., который подозревается в нанесении смертельных побоев. Приметы уроженца Саранска: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, глаза карие, брови дугообразные, губы полные.

"Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба позвонить по телефонам 8(987)692-6364, 38-59-56 или 02", - сказано в сообщении МВД по РМ.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии пытается установить личность мужчины, останки тела которого были найдены 27 октября 2009 года возле водоема в селе Берсеневка. Специалистам удалось восстановить примерный портрет мужчины по черепу.

Источник: 13.мвд.рф