В Мордовии безопасность во время празднования Крещения обеспечат 1200 полицейских

Во время торжественных мероприятий, посвященных Крещению, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, порядок в Мордовии будут обеспечивать около 1200 полицейских. Отметим, что праздничные богослужения пройдут в 233 церквях республики.

Для верующих в этом году оборудовано 96 мест купания. Там будут дежурить не только стражи порядка, но и врачи и спасатели. Оперативники заранее проведут обследование церквей, а также участков, прилегающих к водоемам с прорубями, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

К охране порядка, помимо полицейских, планируют также привлечь бойцов Нацгвардии, представителей общественных организаций и казачества. Гражданам региона не рекомендуют злоупотреблять алкоголем, а также не появляться в состоянии опьянения в местах купания.

Источник: 13.мвд.рф