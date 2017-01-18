В конце 2016 года в Мордовии обработали 170 тысяч международных отправлений

За два заключительных месяца 2016 года почтовики Мордовии обработали более 170 тыс. международных почтовых отправлений. В 2015 году за ноябрь и декабрь отправлений было почти в 2 раза меньше, сообщили в Управлении Федеральной почтовой службы по РМ.

Всего в период с 1 ноября по 31 декабря ушедшего года Почта России обработала около 60 млн штук таких отправлений. Это практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Организовать бесперебойную доставку корреспонденции удается за счет модернизации почтовой логистики, ввода новых сортировочных мощностей, обновления транспортного парка, а также в результате эффективного взаимодействия с ФТС России.

Источник: izvmor.ru