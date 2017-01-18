Новый год в формате digital: абоненты «Ростелекома» вырастили 133 тысячи цифровых ёлок и украсили их миллионами игрушек

«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.

В номинации «Самая высокая ёлка» победа зависела от считанных миллиметров. Первое место завоевал Андрей из Республики Марий Эл, который вырастил самую высокую ёлку – 10 280 мм. На втором месте Руслан (Республика Северная Осетия – Алания) – 10 151 мм, третье (но не единственное) место за Камилем (Санкт-Петербург) – 10 140 мм.

Победители в номинации «Самая нарядная ёлка» определялись по количеству и значимости украшений и магических эффектов (каждой игрушке присваивалось определённое количество баллов). Первое место завоевал Гаврила из Республики Саха (Якутия) с красавицей «Якутяночка», общий рейтинг которого составил 2 550 баллов. Илья с елкой «Мин Харыйам» (также Республика Саха) заработали 2 420 баллов и второе место. Третье место занял Камиль из Санкт-Петербурга с ёлочкой «Happy NY 2017», набравший 2 237 баллов.

1 055 игроков добавили в избранное цифровую ёлку «Маленькая, добавь в ♡» Сары (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), что обеспечило ей победу в номинации «Самая популярная ёлка». Второе место у ёлки «С Рождеством!» Василия (Приморский край) – 1 046 лайков, а третье место у «Колымчанки» Петра (еще одного представителя Ханты-Мансийского АО) – 921 добавление.

Самые активные игроки собирали игрушки на онлайн-ярмарках, объезжая их на личном автомобиле. Именно так обеспечил себе победу в номинации «Самый находчивый игрок» Денис из Челябинской области, который собрал 1 645 игрушек и подарков для своей «Особой Изумрудной Ёлочки». Второе место завоевала «Ёлка-ИГОЛКА» игрока Владимира из Приморского края – 1 232 игрушки. Ёлка «Необычнобольшая!» Евгения (Челябинская область) оказалась на третьем месте с 1 230 подарками.

«Ростелеком» поздравляет всех победителей и всех участников первой онлайн-игры «Моя Ёлка» и желает им в 2017 году много новых цифровых побед, радости, оптимизма и крепкого здоровья! Ценные призы (планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, а также SIM-карты с выгодными тарифами на услуги мобильной связи «Ростелекома») будут вручены победителям до конца февраля 2017 года.

Итоги онлайн-игры «Моя Ёлка» опубликованы на сайте https://elka.rt.ru/. Ход игры и активности игроков можно проследить по хэштегам #мояелка и #ростелеком.

Приложение «Мой Ростелеком» (доступно для Android и iOS) – это персональный онлайн-офис абонента «Ростелекома», который теперь всегда с ним – на привычном смартфоне или планшете. В приложении можно управлять тарифными планами и опциями, заказывать новые услуги, отслеживать информацию о балансе, просматривать счета и оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением с помощью банковских карт, карт оплаты «Ростелекома» или электронными деньгами, подключать «Автоплатеж», подписаться на доставку счета на адрес электронной почты, управлять участием в бонусной программе и многими другими функциями.

Всего приложение «Мой Ростелеком» установлено уже на 757 тысячах мобильных устройствах.