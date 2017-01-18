В Мордовии 247 человек заболели гонконгским гриппом

За неделю с 9 по 15 января в Мордовии зафиксировано почти 5700 случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших есть те, кто заразился гриппом – 133 человека.

В общей сложности с начала эпидсезона в регионе гриппом переболели 563 человека. У 247 из них зафиксирован так называемый гонконгский грипп (вирус A(H3N2)). Медики заверяют, что в этом году вирус ведет себя значительно спокойнее, тяжелых форм заболевания не отмечено.

Гонконгский грипп действует на организм комплексно, он способен поражать нервную систему и внутренние органы.

Как сообщалось ранее, в Мордовии растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целях предотвращения последующего распространения гриппа и ОРВИ в республике частично временно остановлен учебно-воспитательный процесс и несколько классов закрыты на карантин.

Источник: izvmor.ru