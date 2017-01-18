Петр Тултаев признан "Мужчиной года" в Саранске

Сайт "Городские рейтинги Саранск" подвел итоги голосования за звания "Мужчины года", "Девушки года" и "Ребенка года". Голосование стартовало в конце 2016 года. Жителям Саранска было предложено проголосовать за понравившегося человека. Кроме того, на сайте проводились голосования за лучшую ресторан, кофейню, открытие, инициативу года.

В номинации "Мужчина года" уверенно победил мэр Саранска Петр Тултаев, за которого отдали голоса 38,26% респондентов.

В номинации "Девушка года" победительницей названа "Вице-мисс студенчества России" Ирина Говердовская.

А победителем в номинации "Ребенок года" стал Иван Утешев, который одерживал немало побед на всевозможных олимпиадах.

Источник: cityratings.ru