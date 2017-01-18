Пожарные Саранска не дали полностью сгореть "Ауди" на улице Сущинского

В Саранске 17 января произошел пожар на улице Сущинского. Около гаражей загорелся автомобиль "Ауди-100".

Как сообщили в ГУ МЧС по РМ, к моменту прибытия пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение моторного отсека. Однако специалисты оперативно потушили огонь, не дав ему полностью уничтожить машину.

В настоящее время устанавливаются причина и убыток от пожара.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар. Инцидент случился на ул. Гоголя. Прибывшие на место вызова огнеборцы справились с пожаром, однако при разборе завалов было обнаружено тело хозяина жилого дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru