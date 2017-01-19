В Краснослободском районе задержали ранее судимого наркомана

Полиция Мордовии продолжает активную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Правоохранительные органы задержали ранее судимого жителя Краснослободского района. При личном досмотре у мужчины был выявлен и изъят пакет с измельченной растительной массой зеленого цвета.

Согласно итогам экспертизы определено, что вещество является наркотическим средством "марихуана" общей массой 27,5 грамм.

Задержанный признался, что собрал наркотик прошлым летом для личного употребления. В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу металлических частей нефункционирующей водонапорной башни в селе Старое Синдрово.

Правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастен 28-летний ранее судимый местный житель.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия