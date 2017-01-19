В селе Дюрки Атяшевского района завершили реконструкцию памятника "Погибшим воинам"

В селе Дюрки Атяшевского района Мордовии аккурат перед Новым годом завершилось восстановление памятника "Погибшим воинам". Непосредственную помощь в этом оказал глава Мордовии Владимир Волков. Благодаря ему были выделены необходимые средства на полную реконструкцию.

Архитектурный стиль памятника полностью сохранен. Не пострадали голубые ели, которые были высажены около монумента еще 30 лет назад. А задняя стена памятника с фамилиями уроженцев села - участников Великой Отечественной войны пополнилась новыми именами.

Можно с уверенностью сказать, что памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине великой Победы, в Дюрках пройдут рядом с новым монументом.

Источник: izvmor.ru