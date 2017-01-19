В Мордовии разработали туристический маршрут в Дом-музей Героя СССР Михаила Девятаева

В Мордовии разработан экскурсионный маршрут в поселок Торбеево, где находится Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В разработке маршрута приняли участие сотрудники Мордовского республиканского краеведческого музея.

Новый маршрут пройдет по территории Рузаевского, Инсарского, Ковылкинского и Торбеевского районов. Его общая протяженность составит 153 км. В рамках экскурсии ее участники смогут полюбоваться природой края, узнать много интересного об истории, экономике и культуре населенных пунктов Мордовии.

Главной целью маршрута, разумеется, станет посещение дома-музея Девятаева - одного из самых известных и значимых культурно-исторических учреждений Мордовии.

Источник: izvmor.ru