В детской РКБ в Саранске удаляют аденоиды при помощи новейшей эндоскопической аппаратуры

Хирурги детской республиканской клинической больницы Саранска осваивают передовые технологии. Об этом сообщил главврач больницы О.М. Солдатов.

По его словам, в лечебном учреждении начали проводить операции по удалению аденоидов с помощью эндоскопической аппаратуры. Закуплено оборудование было совсем недавно – в 2016 году.

"Пока эндоскопических операций по удалению аденоидов проводится не так много, но их число будет расти. Речь идет о малоинвазивном, наименее травматичном хирургическом вмешательстве", - рассказал Солдатов.

Как сообщалось ранее, за неделю с 9 по 15 января в Мордовии зафиксировано почти 5700 случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших есть те, кто заразился гриппом – 133 человека.