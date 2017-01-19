В Казани судят владельца "финансовой пирамиды", который наживался на жителях Мордовии

В Казани начался судебный процесс, обвиняемым в котором является владелец кредитного потребительского кооператива "Сберегательный союз" Антон Кирилюк. Его обвиняют в крупных денежных аферах, совершенных на территории ряда регионов РФ.

Филиалы предполагаемой финансовой пирамиды работали в Набережных Челнах, Альметьевске, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Саранске. Соответственно, жители всех этих регионов отдавали мошенникам свои деньги, которые оседали в Казани. В общей сложности в течение 5 лет аферисты выманили у доверчивых людей более 427 млн рублей. Пострадавшими считаются около 1500 жителей Татарстана, Марий Эл, Мордовии и Чувашии.