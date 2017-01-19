В Мордовии столкнулись "Рено" и "КамАЗ": есть пострадавший

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 460-м километре ФАД М-5 "Урал", где водитель "Рено" не справился с управлением и врезался на встречке в "КамАЗ".

В результате ДТП пострадал водитель иномарки.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

Источник: izvmor.ru