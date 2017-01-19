В самой большой семье Мордовии живут 19 детей

В Мордовии определен топ-15 самых многочисленных семей. В рейтинг вошли 15 многодетных семей, в которых подрастают от 3 до 19 детей.

Самая большая — семья Елены и Александра Висюлькиных, проживающая в Темниковском районе. Супруги растят 6 родных и 13 приемных детей! Кроме них, в список попали семьи Нарваткиных (12 детей), Чижковых (10 детей), Ёлшевых (9 ребят), а также Котельниковых, Утешевых, Романовых, Пешевых, Курмаевых, Аношкиных, Рядновых, Жадеевых, Антошкиных, Расторгуевых и Шевелевых.

Многодетные отцы и матери поведали, как живут многодетные семьи, о чем мечтают и на что надеются. Также они пролили свет на то, как государство поддерживает такие семьи.

Источник: izvmor.ru